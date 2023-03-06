حالة نادرة عالميًّا.. إجراء عملية لإصلاح وترميم جدار المثانة لمريضة بخميس مشيط

وبعد مراجعة المريضة للمستشفى على إثر ألم حاد في البطن؛ تَبين من خلال إجراء الفحوصات والأشعة للحالة، تكوّن جيب في جدار المثانة، ومن ثم انفجاره بشكل مفاجئ مكونًا تسريبًا والتهابًا حول الأمعاء والغشاء البريتوني؛ مما استدعى تدخلًا جراحيًّا تَكلل بالنجاح وغادرت المريضة المستشفى وهي بحالة صحية جيدة.