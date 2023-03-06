حالة نادرة عالميًّا.. إجراء عملية لإصلاح وترميم جدار المثانة لمريضة بخميس مشيط

تَمَكّن فريق جراحة الكلى والمسالك البولية بمستشفى خميس مشيط العام، من إجراء عملية لإصلاح وترميم جدار المثانة، لمريضة كانت تعاني من ألم مزمن في البطن.
وبعد مراجعة المريضة للمستشفى على إثر ألم حاد في البطن؛ تَبين من خلال إجراء الفحوصات والأشعة للحالة، تكوّن جيب في جدار المثانة، ومن ثم انفجاره بشكل مفاجئ مكونًا تسريبًا والتهابًا حول الأمعاء والغشاء البريتوني؛ مما استدعى تدخلًا جراحيًّا تَكلل بالنجاح وغادرت المريضة المستشفى وهي بحالة صحية جيدة.
جاء ذلك بإشراف استشاري جراحة المسالك البولية الدكتور عبدالعزيز محمد شويل، وقاد الفريق الطبي الدكتور علي بن سعيد آل دواس استشاري جراحة مسالك، وضم الفريق الدكتور محمد الشهراني أخصائي أول جراحة مسالك، والدكتور أيمن البكري أخصائي جراحة مسالك، كما شارك استشاري الأشعة الدكتور تركي الحامضي.
جدير بالذكر أن حالات انفجار جيب المثانة المفاجئ من أندر الحالات على مستوى العالم؛ وفقًا لما ورد في بعض الدراسات المنشورة.