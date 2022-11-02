"العنزي" متسائلًا: أين تقنيات الحفر الخندقي عن الطرق؟.. لا نشاهد سوى الصيانة التقليدية

وختم بقوله: للإجابة عن هذا السؤال يمكننا القول إنه توجد العديد من الأساليب التعاقدية في هذا الشأن، ويمكن أن نذكر واحدًا منها هنا؛ ألا وهو تبنّي نوع جديد من العقود هي عقود الإيجار، بحيث يتم تحديد قيمة إيجارية عند قيام منفذ المشروع بإغلاق مسارات الطرق أو بعض منها، وتحتسب هذه القيمة بحسب وقت الإغلاق "صباحًا، مساءً، وفي أوقات الذروة، إلخ"، وبحسب عدد المسارات المغلقة وأطوالها، كما يراعى في احتساب القيمة الإيجارية تكلفة المستخدم، التي يمكن حسابها من خلال تقدير مدد التوقف بسبب إغلاق المسار، مضروبة في كمية استهلاك الوقود، مضروبة في تكلفة الاستهلاك.