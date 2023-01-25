"نُسُك" تزور الجزائر ضمن جولاتها للتعريف بالتسهيلات المقدمة لضيوف الرحمن

وبإمكان حاملي الجنسية الجزائرية الحاصلين على تأشيرة الزيارة بجميع أغراضها "أداء العمرة والتنقل في أنحاء المملكة" من خلال عدد من الخيارات مثل: إصدار تأشيرة العمرة إلكترونيًا وذلك بالحصول على أحد برامج العمرة عبر منصة "نسك"، أو الحصول على التأشيرة مباشرة من السفارة، أو عند الوصول لمطارات المملكة الدولية وذلك للمقيمين أو حاملي التأشيرات التجارية أو السياحية لدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.