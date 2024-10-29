"كاوست" تستضيف أول مدرسة صيفية للملكية الفكرية بالتعاون مع "الويبو" لتعزيز الابتكار

استضافت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أول مدرسة صيفية حضورية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في المملكة، بمشاركة 40 مشاركًا من 22 جنسية و10 خبراء دوليين ومحليين.
ويأتي هذا الحدث في إطار التزام المملكة بدعم ثقافة الابتكار وتطوير الملكية الفكرية كأحد ركائز رؤية السعودية 2030، حيث تهدف المملكة إلى تهيئة بيئة تشجع على الابتكار وتحترم حقوق الملكية الفكرية.
وقد استقطبت المدرسة الصيفية، التي أقيمت في حرم كاوست بمركز ثول، اهتمامًا واسعًا حيث تقدم أكثر من 180 مرشحًا للمشاركة، وحظي 10 منهم بمنح دراسية ممولة بالكامل من الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
وشملت الفعاليات محاضرات وجلسات تفاعلية تناولت حقوق النشر، براءات الاختراع، العلامات التجارية، ونقل التقنية، وسط إشادة بالتعاون القائم بين كاوست ومنظمة الويبو لتعزيز القدرات الوطنية والدولية في هذا المجال.
من جانبه أكد مدير إدارة أكاديمية الملكية الفكرية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية بدر الراشد أن تدشين المدرسة الصيفية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية يسلط الضوء على التزامنا بتنمية ثقافة الابتكار وتعزيز الخبرة في مجال الملكية الفكرية، وبالتعاون مع منظمة (الويبو) وكاوست، تتماشى هذه المبادرة مع الاستراتيجية الوطنية الأوسع للملكية الفكرية لتطوير جيل جديد من المتخصصين في مجال الملكية الفكرية.
بدوره، بين حسن كليب، نائب المدير العام لقطاع التنمية الإقليمية والوطنية في منظمة (الويبو)، أن إقامة أول مدرسة صيفية حضورية للمنظمة في المملكة العربية السعودية تعد خطوة مبتكرة تهدف إلى تعزيز الوعي بالملكية الفكرية بين طلبة الجامعات والمهنيين الشباب.
وأوضح أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية وكاوست وأكاديمية منظمة (الويبو) قد ساهموا بخبراتهم في تقديم أحدث التطورات في هذا المجال، حيث شارك خبراء دوليون في تقديم فرص تعليمية متميزة وأمثلة عملية لتحسين الفهم.
وأكد أن التعاون مع كاوست يتوافق تمامًا مع رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بالملكية الفكرية لصالح المجتمع. كما تسهم هذه الشراكة في إعداد جيل جديد من الخبراء الدوليين في الملكية الفكرية، الذين يتلقون تعليمًا متميزًا في هذا المجال.