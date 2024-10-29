"كاوست" تستضيف أول مدرسة صيفية للملكية الفكرية بالتعاون مع "الويبو" لتعزيز الابتكار

وأكد أن التعاون مع كاوست يتوافق تمامًا مع رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بالملكية الفكرية لصالح المجتمع. كما تسهم هذه الشراكة في إعداد جيل جديد من الخبراء الدوليين في الملكية الفكرية، الذين يتلقون تعليمًا متميزًا في هذا المجال.