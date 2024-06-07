أمانة الشرقية تنفّذ عدداً من مشاريع الطرق في الخفجي والقطيف

تنفّذ أمانة المنطقة الشرقية، حالياً عدداً من المشاريع التنموية والتطويرية في محافظة الخفجي، وذلك ضمن جهودها في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتحقيق أهداف أنسنة المدن، وجودة الحياة بالمنطقة، ورفع مستوى جودتها لدى المستفيدين في المحافظة.