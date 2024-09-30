"منشآت" تطلق فعاليات ملتقى الرؤساء التنفيذيين في نسخته السابعة

يُذكر اليوم، أن "برنامج طموح" يضم أكثر من 2500 منشأة طموحة؛ 24 منها أدرجت في السوق الموازية "نمو"؛ حيث تجاوزت قيمة استثماراتها 2.5 مليار ريال، وتقدر قيمتها السوقية بما يتجاوز 16 مليار ريال سعودي؛ وفقًا لتقرير قياس الأثر للنصف الأول من العام، وبلغ إجمالي عدد الموظفين في منشآت طموح 78 ألف موظف وموظفة، مع نمو سنوي في التوظيف بنسبة 28%، كما حققت المنشآت إيرادات بلغت 29 مليار ريال، بنمو سنوي بنسبة 25%.