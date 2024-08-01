بعد عدد من العوائق منها "كورونا".. "مهلة الـ 16 شهراً" تعيد الأمل لمستفيدي "أنوار جازان"

أعاد قرار منح مهلة إضافية تصل لـ 16 شهراً لمستفيدي البناء الذاتي ومنتج "قرض وأرض" ممن انتهت المدة ولم تكتمل مراحل البناء لتمكينهم من صرف الدفعات، الامل مجدداً لمستفيدي أكبر مشاريع منطقة جازان، أو ما يعرف بمشروع أنوار "جازان"، والذي يتكون من 4 آلاف قطعة.
وكان "المستفيدون" بينوا أن ظروفاً وعوائق عدة وقفت أمام بعضهم، منها تأخُّر تطوير المخطط في بادئ الأمر، بجانب دخول جائحة كورونا وغيرها من الظروف.
وأوضحوا أن بعضهم أنجز أجزاء كبيرة من البناء، وتبقت بعض الدفعات لدى الجهات التمويلية، ستُكمل وحداتهم في حال تم صرفها، لكنها أوقفتها لانتهاء المدة المحددة المتمثلة في ثلاثة أعوام (36 شهراً).
وتابعوا: "كانت مدة العمل في المشروع -بحسب المعلن- عاماً وستة أشهر (540 يوماً) منذ بدء تاريخ الاستلام، غير أنه تعثر بعد دخول جائحة كورونا وتوقَّف، ثم عاد مجدداً بعد أن عادت الأمور لوضعها الطبيعي، وهو أمر خارج عن الإرادة".
ويتكون مخطط الأنوار الذي أعلن عنه عن طريق منصة سكني يوم 17 فبراير 2020، من 4000 قطعة تقريباً، تم توزيعها على المواطنين.
وكان وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، ماجد بن عبدالله الحقيل، وجه بمنح مهلة إضافية تصل إلى 16 شهراً لمستفيدي منتج "البناء الذاتي" و"أرض وقرض" ممن تجاوزوا المدة النظامية (36 شهراً) ولم يكملوا مراحل بناء منازلهم، لتمكينهم من صرف الدفعات التمويلية من الجهات التمويلية المعتمدة.
وبيّن "الصندوق العقاري" أن استقبال طلبات المستفيدين، يبدأ اعتباراً من الأحد المقبل الموافق 4 أغسطس من خلال خدمة صرف الدفعات التمويلية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق؛ داعياً المستفيدين إلى إتمام مراحل بناء منازلهم وفق المهلة الجديدة، وتحديث مراحل البناء عند تقديم وصرف الدفعات التمويلية؛ بهدف استمرار الدعم السكني.
وأوضح صندوق التنمية العقارية، أن المهلة الإضافية تأتي في إطار حرص الوزير وبرنامج الإسكان والصندوق العقاري على تمكين المستفيدين من منتج البناء الذاتي ومنتج "أرض وقرض" من إنجاز مراحل البناء لمساكنهم؛ مشيراً بأن المهلة الممنوحة للمستفيدين تتراوح ما بين 4 أشهر وتصل إلى 16 شهراً حسب مراحل إنجاز بناء المستفيد لمنزله.
يُذكر أن لائحة الدعم السكني إضافة إلى العقود مع الجهات التمويلية؛ أكدت أن يلتزم مستفيدو منتج البناء الذاتي و"أرض وقرض" عند توقيع العقد التمويلي بالبدء في مراحل البناء خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الدعم السكني، وإكمال البناء خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.