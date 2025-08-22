"الخارجية": المجاعة في غزة وصمة عار دولية.. وجرائم الاحتلال تتطلب رادعًا فوريًا

وأوضحت الوزارة في بيانها أن تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة يُعد نتيجة مباشرة لغياب آليات الردع والمحاسبة تجاه جرائم الاحتلال المتكررة، مشيرة إلى أن استمرار هذا الوضع سيبقى وصمة عار في جبين المجتمع الدولي، وفي مقدمته الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ما لم يُبادر بتدخل فوري لإنهاء المجاعة ووقف الجرائم التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني الشقيق.