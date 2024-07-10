يوهم ضحاياه بعلاج العقم والأعصاب.. "الصحة" تضبط مخالفًا يستغل حاجة المرضى

وقامت الفِرَق الرقابية بالإيقاع بالشخص المخالف، عقب تلقيها بلاغًا عن قيام المذكور بالاحتيال بادعاء علاج العقم وتشغيل عيادة طبية في مبنى غير مخصص للأغراض الطبية، وفي بيئة لا تستوفي الحد الأدنى من الاشتراطات الطبية والصحية؛ مما يشكل تجاوزًا يهدد صحة وسلامة المرضى ويخالف الأنظمة، وقد تَبين أن المذكور قد شُطب اسمه مسبقًا من سجل ممارسة مهنة الطب لمخالفات جسيمة ارتكبها.