"الجوازات" تنهي إجراءات المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من السودان

أنهت المديرية العامة للجوازات ممثلة في جوازات منطقة مكة المكرمة، اليوم ، إجراءات المواطنين السعوديين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين إلى المملكة من جمهورية السودان، ومعالجة أوضاع من لا يحملون تأشيرات قدوم أو جوازات سفر، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم تمهيدًا لإكمال إجراءات سفرهم بالتعاون مع سفارات بلدانهم.