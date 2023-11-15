بسعة 500 سرير.. أمير جازان ووزير الصحة يُدشِّنان المستشفى التخصصي بالمنطقة

دشَّن اليوم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، بحضور الأمير محمد عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، ووزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، والرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان، المرحلة الأولى من مستشفى جازان التخصصي.
وتفصيلاً، فور وصول أمير المنطقة قام بقص الشريط إيذانًا بافتتاح مستشفى جازان التخصصي، وتجول والحضور على أقسامه مستمعًا لشرح عن المرحلة الأولى من المستشفى، الذي يقام على مساحة إجمالية تقدر بـ 374249 مترًا مربعًا، ويقدم خدماته لما يقارب 1.404.997 مستفيدًا، بسعة سريرية إجمالية تبلغ 500 سرير بعد إنجاز أعماله كافة.
وبدأ الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى المدير العام لصحة جازان، الدكتور عواجي النعمي، كلمة أوضح فيها عدد المشاريع الصحية الإنشائية والتطويرية، بتكلفة إجمالية تجاوزت المليار ومائتي مليون ريال، وتستهدف تلبية احتياجات المستفيد، مبينًا أن مستشفى جازان التخصصي يأتي كأحد إسهامات وزارة الصحة لرفع جودة الخدمات المقدمة للمرضى من المواطنين والمقيمين، وتغطية محافظات ومراكز مختلفة في المنطقة على مستويات متعددة؛ ليسهم بدوره في تحقيق جودة وكفاءة الخدمات الصحية في المنطقة، وتقليل نسب الإحالات للمستشفيات المرجعية من وإلى خارج المنطقة.
وأشار إلى أن الحراك الصحي يمهّد لمرحلة أخرى من الفرص والتحديات التي ستعمل عليها صحة جازان من أجل الوصول إلى التكامل والترابط في تجويد الخدمات الصحية، بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص من أجل الوصول لتحالف صحي، يحقق رضا المستفيد.
عقب ذلك شاهد أمير المنطقة والحضور فيلمًا عن المرحلة الأولى لمستشفى جازان التخصصي، التي تشتمل على العيادات الخارجية البالغ عددها 45 عيادة تخصصية، وقِسم الأشعة المجهَّز بأحدث التقنيات الإشعاعية الحديثة التي تساعد في عملية التشخيص، وقِسم المختبر الذي يحتوي على أحدث الأجهزة لإجراء مختلف التحاليل المخبرية، وقِسم الصيدلية المزود بمختلف الأدوية التي تخدم المرضى المنومين ومرضى العيادات والطوارئ.
وأعلن الأمير محمد بن ناصر تدشين المستشفى التخصصي بجازان، وكرم القائمين على مشروع مستشفى جازان التخصصي والمشاركين والمتعاونين في تنفيذه.
وأعرب في ختام الحفل عن سعادته بتدشين تخصصي جازان، رافعًا الشكر والتقدير -باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة- لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على ما يوليانه من الدعم والرعاية للمواطن والمقيم بالمنطقة، وغيرها من مناطق وطننا العزيز.
وأكد أهمية افتتاح المستشفى التخصصي بجازان؛ لما سيقدمه من خدمات للمواطنين، تضمن لهم تقديم العلاج الطبي المناسب، وتخفيف معاناة السفر عنهم لتلقي العلاج في المستشفيات التخصصية في كل من الرياض وجدة.
وبيّن أن المشروع يُعدُّ واحدًا من المشروعات التنموية العملاقة التي شهدتها المنطقة، منها مشروعات مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، ومصفاة جازان، وغيرها من المشروعات التنموية والخدمية الأخرى التي تنفذها الحكومة الرشيدة وفق الخطط والبرامج التنموية المعدة لذلك، وفق طرق علمية، تضمن سرعة إنجاز المشروعات وجودتها، مع التقيد بكفاءة الإنفاق وفق الاحتياج الفعلي لكل مشروع.