بسعة 500 سرير.. أمير جازان ووزير الصحة يُدشِّنان المستشفى التخصصي بالمنطقة

وبدأ الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى المدير العام لصحة جازان، الدكتور عواجي النعمي، كلمة أوضح فيها عدد المشاريع الصحية الإنشائية والتطويرية، بتكلفة إجمالية تجاوزت المليار ومائتي مليون ريال، وتستهدف تلبية احتياجات المستفيد، مبينًا أن مستشفى جازان التخصصي يأتي كأحد إسهامات وزارة الصحة لرفع جودة الخدمات المقدمة للمرضى من المواطنين والمقيمين، وتغطية محافظات ومراكز مختلفة في المنطقة على مستويات متعددة؛ ليسهم بدوره في تحقيق جودة وكفاءة الخدمات الصحية في المنطقة، وتقليل نسب الإحالات للمستشفيات المرجعية من وإلى خارج المنطقة.