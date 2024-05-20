المؤتمر العام لـ"الألكسو" يشيد بمبادرة السعودية "الموهوبون العرب"

وتأتي مبادرة "الموهوبون العرب" انطلاقًا من حرص السعودية على نقل تجربتها الرائدة في اكتشاف ورعاية الطلبة الموهوبين للعالم العربي، ودعم الشباب العربي لاستثمار طاقاته وقدراته، وذلك من خلال تطوير مقياس خاص بهدف اكتشاف الموهوبين والمبدعين في العالم العربي، بما يتواءم مع البيئة والثقافة العربية المتنوعة، يعتمد على منهجية علمية، ترتكز على أفضل الممارسات التربوية العالمية، إضافة إلى رعاية الطلبة المكتشفين من خلال العديد من البرامج النوعية حضوريًّا داخل السعودية أو عن بُعد، وبشكل مجاني.