المؤتمر العام لـ"الألكسو" يشيد بمبادرة السعودية "الموهوبون العرب"

أشاد المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، الذي ترأست السعودية دورته الـ27، بحضور وزير التعليم نائب رئيس اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم يوسف البنيان، وبمشاركة أصحاب المعالي الوزراء رؤساء اللجان الوطنية للتربية والثقافة والعلوم من 22 دولة عربية، بمبادرة "الموهوبون العرب"، ودورها في دعم الموهوبين بجميع الدول العربية.
وأعرب المؤتمر العام للألكسو عن تقديره لمبادرة "الموهوبون العرب" التي أطلقتها المملكة العربية السعودية ممثلة بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، وبالشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، ودورها في إيجاد بيئة محفزة للموهبة والإبداع في العالم العربي للعام الثالث على التوالي.
وتأتي مبادرة "الموهوبون العرب" انطلاقًا من حرص السعودية على نقل تجربتها الرائدة في اكتشاف ورعاية الطلبة الموهوبين للعالم العربي، ودعم الشباب العربي لاستثمار طاقاته وقدراته، وذلك من خلال تطوير مقياس خاص بهدف اكتشاف الموهوبين والمبدعين في العالم العربي، بما يتواءم مع البيئة والثقافة العربية المتنوعة، يعتمد على منهجية علمية، ترتكز على أفضل الممارسات التربوية العالمية، إضافة إلى رعاية الطلبة المكتشفين من خلال العديد من البرامج النوعية حضوريًّا داخل السعودية أو عن بُعد، وبشكل مجاني.
ويعد اجتماع المؤتمر العام من الأحداث الثقافية المهمة في العالم العربي، وتنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، وتستضيفه الدول الأعضاء مرة كل سنتين؛ لتعزيز العمل المشترك بين الدول العربية في المجالات الثقافية المختلفة.