قفزة غير مسبوقة في الشرق الأوسط.. اندماج "مجموعة مغربي للتجزئة وريفولي فيجِن"

أمين مغربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة مغربي للتجزئة، علّق: "تمثّل هذه العملية خطوة مهمّة إلى الأمام في مسيرتنا مع انطلاقنا في المرحلة التالية من التحوّل. الشراكة مع مجموعة ريفولي هي بالفعل خطوة استثنائية ومهمّة. سوق النظارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما زال مشتّتًا، ونحن واثقون من قدرتنا معًا على قيادة التحوّلات في السوق الجاهز للتوحيد، والانطلاق نحو تأسيس دور عالميّ للمجموعة". راميش برابهاكار، نائب الرئيس، والشريك الإداري لمجموعة ريفولي، أضاف: "إنه فخرٌ عظيم أن أقوم بالإعلان عن هذا الاندماج الاستثنائي مع مغربي، لنخلق عملاقًا إقليميًّا في قطاع النظارات في الشرق الأوسط. بالنسبة لريفولي، تعتبر مغربي شريكًا مثاليًّا، ما يجعلنا في الموقع الأول في تجارة النظارات في مراكز اقتصادية أساسية في الشرق الأوسط". ياسر طاهر، الرئيس التنفيذي لمجموعة مغربي للتجزئة، أضاف: "أنا في غاية الحماس للإعلان عن الاندماج مع ريفولي فِيجِن. هذا الاتحاد الاستراتيجي يجمع بين رائدين في التجارة الفاخرة المتخصّصة، كلاهما ملتزم بتوفير تجربة متميّزة للعملاء. سلسلة متاجر كلٍ منّا مكمّلة للآخر وستضمن لنا التفوق في أسواق مهمّة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال المواءمة بين قدراتنا المختلفة. معًا، نحن مستعدون وقادرون على إعادة تعريف التميّز في قطاع النظارات في المنطقة".