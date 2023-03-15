مركز الأعمال الاقتصادية يطلق خدمات الترخيص المبدئي للمدارس الأهلية والمعاهد

أطلق المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، خدمة "الترخيص المبدئي للمدارس الأهلية والمراكز والمعاهد"، التي ستكون متاحة في جميع فروع المركز ومنصة الأعمال.
وتمكّن الخدمة الجديدة المستثمرين من إصدار ترخيص مبدئي لافتتاح مدارس أهلية بمنهج وطني أو عالمي، إلى جانب إصدار تراخيص معاهد تعليم اللغة، ومراكز الإشراف والتدريب التربوي.
تأتي الخدمة الجديدة في إطار سعي المركز إلى تحسين وتطوير بيئة الأعمال بما يعزّز نمو الاقتصاد الوطني، ويقلل الوقت والتكلفة على أصحاب الأعمال، من خلال اقتراح تطوير السياسات والإجراءات بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، إضافة إلى إعادة هندسة الإجراءات، ومراجعة شروط ومتطلبات إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح اللازمة لبدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها.
يُذكر أن المركز السعودي للأعمال الاقتصادية يعمل على تسهيل مزاولة الأعمال الاقتصادية، من خلال تقديم خدمات الأعمال المختلفة عبر منصة الأعمال وفروعه الـ 16 المنتشرة في 13 مدينة حول المملكة، وذلك بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتصبح المملكة إحدى الدول العشر الرائدة في العالم في جودة وسلاسة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال.