مركز الأعمال الاقتصادية يطلق خدمات الترخيص المبدئي للمدارس الأهلية والمعاهد

يُذكر أن المركز السعودي للأعمال الاقتصادية يعمل على تسهيل مزاولة الأعمال الاقتصادية، من خلال تقديم خدمات الأعمال المختلفة عبر منصة الأعمال وفروعه الـ 16 المنتشرة في 13 مدينة حول المملكة، وذلك بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتصبح المملكة إحدى الدول العشر الرائدة في العالم في جودة وسلاسة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال.