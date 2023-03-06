"الثقافة" تنال شهادة التميز في نشر ثقافة كفاءة الإنفاق عن فبراير 2023

يأتي حصول الوزارة على شهادة التميز في سياق جهودها في تطبيق معايير كفاءة الإنفاق في كل مشروعاتها وأنشطتها وبرامجها، وبما يتواءم مع الجهود الوطنية المبذولة في هذا الاتجاه، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جوانبها الإدارية والتشغيلية الرامية إلى رفع كفاءة أداء المنظومة الحكومية وزيادة فاعليتها وتأثيرها في التنمية.