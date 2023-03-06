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"الثقافة" تنال شهادة التميز في نشر ثقافة كفاءة الإنفاق عن فبراير 2023

في سياق جهودها لتطبيق معايير كفاءة الإنفاق في مشروعاتها وأنشطتها
"الثقافة" تنال شهادة التميز في نشر ثقافة كفاءة الإنفاق عن فبراير 2023
واس
واس

حصلت وزارة الثقافة على شهادة التميز في نشر ثقافة كفاءة الإنفاق لشهر فبراير عام 2023م، التي تمنحها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

جاء ذلك تقديراً لجهود الوزارة في دعم عملية تحقيق كفاءة الإنفاق في القطاع الحكومي ونشر ثقافتها بين مؤسسات المنظومة الثقافية المنضوية تحتها.

يأتي حصول الوزارة على شهادة التميز في سياق جهودها في تطبيق معايير كفاءة الإنفاق في كل مشروعاتها وأنشطتها وبرامجها، وبما يتواءم مع الجهود الوطنية المبذولة في هذا الاتجاه، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جوانبها الإدارية والتشغيلية الرامية إلى رفع كفاءة أداء المنظومة الحكومية وزيادة فاعليتها وتأثيرها في التنمية.

وزارة الثقافة
هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

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