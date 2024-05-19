برعاية أمير منطقة الرياض.. المعرض الدولي للقطاع غير الربحي "إينا" ينطلق 26 مايو الجاري بمشاركة محلية ودولية

ويستهدف معرض "إينا" في نسخته الثانية إبراز التطورات المتسارعة في القطاع غير الربحي، ومساهمته في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث يشكل منصة للتواصل الدائم بين العاملين في القطاع، وبناء العلاقات بين الجهات غير الربحية المحلية والدولية، كما سيشهد المعرض هذا العام استعراضاً لبعض التجارب والنجاحات للجهات المشاركة في مختلف مجالات القطاع غير الربحي، ومشاركة جهات عالمية.