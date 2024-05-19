برعاية أمير منطقة الرياض.. المعرض الدولي للقطاع غير الربحي "إينا" ينطلق 26 مايو الجاري بمشاركة محلية ودولية

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، تنطلق فعاليات المعرض الدولي للقطاع غير الربحي "إينا 2024"، تحت شعار "شراكات فاعلة.. لأهداف التنمية المستدامة"، وبحضور معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ وذلك يوم الأحد 26 مايو في العاصمة الرياض.
ويُعد معرض "إينا" الدولي الأول من نوعه في المملكة، لدعم منظمات وكيانات القطاع غير الربحي التي تعمل في 120 مجالاً متنوعاً، بما يستجيب للاحتياجات التنموية للمجتمع واهتمامات الأفراد.
ويستهدف معرض "إينا" في نسخته الثانية إبراز التطورات المتسارعة في القطاع غير الربحي، ومساهمته في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث يشكل منصة للتواصل الدائم بين العاملين في القطاع، وبناء العلاقات بين الجهات غير الربحية المحلية والدولية، كما سيشهد المعرض هذا العام استعراضاً لبعض التجارب والنجاحات للجهات المشاركة في مختلف مجالات القطاع غير الربحي، ومشاركة جهات عالمية.
ويمكن للمهتمين التسجيل للحضور والاطلاع على تفاصيل المعرض من خلال الموقع الإلكتروني.
يذكر أن النسخة الأولى من المعرض الدولي للقطاع غير الربحي "إينا" شاركت فيها 74 جهة من المنظمات غير الربحية المحلية والدولية، كما تم خلال الحدث توقيع 69 اتفاقية، شملت بعضها اتفاقيات لإنشاء محافظ لمنظمات القطاع بقيمة تجاوزت 100 مليون ريال.