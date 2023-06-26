شاهد.."سبق" ترصد غروب شمس يوم التروية من مشعر منى

رصدت عدسة "سبق" مشاهد لضيوف الرحمن من مشعر منى؛ مع غروب شمس يوم الثامن؛ بعد أن قضوا يوم التروية اقتداءً بسنة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - على اختلاف نسكهم متمتعين وقارنين ومفردين.
وقد قضى الحجيج يوم التروية وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها الجهات العاملة، وفق ما توليه القيادة الرشيدة - رعاها الله - في الاهتمام والعناية والرعاية بضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة حتى مغادرتهم بلادهم سالمين غانمين.
وأظهرت المشاهد التي حرصت "سبق" على التقاطها مع غروب شمس يوم الثامن من ذي الحجة من مشعر منى؛ ضيوف الرحمن وهم يقضون يومهم المفعم بالأجواء الإيمانية والروحانية؛ حيث الاستعداد والتصعيد إلى عرفة خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد أن منّ الله عليهم قضاء يوم التروية.