شاهد.."سبق" ترصد غروب شمس يوم التروية من مشعر منى

وأظهرت المشاهد التي حرصت "سبق" على التقاطها مع غروب شمس يوم الثامن من ذي الحجة من مشعر منى؛ ضيوف الرحمن وهم يقضون يومهم المفعم بالأجواء الإيمانية والروحانية؛ حيث الاستعداد والتصعيد إلى عرفة خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد أن منّ الله عليهم قضاء يوم التروية.