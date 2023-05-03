خلال أبريل 2023.. أنشطة النقل البري تسجل 25.404 مخالفات و7 للبحري

نفّذت الهيئة العامة للنقل، ممثلةً بالإدارة العامة للرقابة والامتثال وبالتعاون مع الجهات المعنية، حملات رقابية ميدانية خلال شهر أبريل، نتج عنها (142.868) عملية فحص في أنشطة النقل البري، منها (141.468) عملية فحص لمركبات النقل، و(359) عملية فحص للمركبات الأجنبية.
وبلغت الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة (1.041) زيارةً، كما نفذت الفرق الرقابية (197) عملية فحص لأنشطة النقل البحري، وزيارة ميدانية واحدة لمحطة قطار الحرمين.
ورصدت خلال حملاتها على أنشطة النقل البري (25.404) مخالفات محررةً، وسجلت عمليات الرصد الآلي (6.192) مخالفةً، بينما سجلت الفرق (7) مخالفات في أنشطة النقل البحري.
وبلغت نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال الشهر الماضي أبريل (88%)، بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري (96%)، و(100%) لأنشطة النقل السككي.
وتنوّعت المخالفات المرصودة في أنشطة النقل ما بين تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق، وتشغيل مركبة نقل بدون بطاقة تشغيل، وعدم وجود وثيقة نقل للبضاعة.
وسجل نشاط نقل البضائع أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة كنشاط النقل المتخصص بالحافلات، والأجرة - "منشآت"، وأخيراً نشاط الأجرة العامة وأجرة المطار - "أفراد".
يُذكر أن منطقة مكة المكرمة كانت أعلى المناطق في تسجيل المخالفات خلال شهر أبريل، حيث بلغت (16.294) مخالفة، تليها منطقة الرياض بـ (5.264) مخالفة، ثم منطقة الشرقية لتسجل (3.846) مخالفةً، فيما سجلت المدينة المنورة (2.564) مخالفةً.