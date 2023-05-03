خلال أبريل 2023.. أنشطة النقل البري تسجل 25.404 مخالفات و7 للبحري

يُذكر أن منطقة مكة المكرمة كانت أعلى المناطق في تسجيل المخالفات خلال شهر أبريل، حيث بلغت (16.294) مخالفة، تليها منطقة الرياض بـ (5.264) مخالفة، ثم منطقة الشرقية لتسجل (3.846) مخالفةً، فيما سجلت المدينة المنورة (2.564) مخالفةً.