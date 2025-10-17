"السواحه" يجتمع بالرئيس التنفيذي لشركة OpenAI لتعزيز الشراكات في الذكاء الاصطناعي والتقنيات التوليدية

عقد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه اجتماعًا مع الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان، وذلك خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار جهود المملكة لتعزيز الشراكات العالمية في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي، وتوسيع التعاون في التقنيات التوليدية وتطوير الحلول المبتكرة.