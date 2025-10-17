محليات
"السواحه" يجتمع بالرئيس التنفيذي لشركة OpenAI لتعزيز الشراكات في الذكاء الاصطناعي والتقنيات التوليدية
عقد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه اجتماعًا مع الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان، وذلك خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار جهود المملكة لتعزيز الشراكات العالمية في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي، وتوسيع التعاون في التقنيات التوليدية وتطوير الحلول المبتكرة.
وشهد الاجتماع مناقشة سُبل تمكين مراكز الاستدلال بالذكاء الاصطناعي عالميًا، بما يسهم في تطوير بنية تحتية متقدمة تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي الموثوق، وتعزز مكانة المملكة كمركزٍ عالميٍ للأبحاث والتقنيات المتقدمة.
ويأتي هذا التعاون امتدادًا لجهود المملكة في دعم منظومة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، وترسيخ ريادتها في بناء مستقبل قائم على المعرفة والابتكار، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.