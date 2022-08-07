"الصحة" الأولى في مواقع التواصل الاجتماعي بين الوزارات في المملكة خلال عام 2021

واعتمد التقرير على رصد الأداء، من خلال تحليل البيانات بناءً على عدة عوامل؛ منها: تحليل الأداء، ونظرة عامة على المتابعين، والتجاوب السريع معهم، ومتابعة الوسوم المستخدمة، وتحليل أداء المستخدمين، والمنشورات التي حصدت أعلى تفاعل من قِبَل حسابات الوزارات، وتحليل المواقع الإلكترونية من خلال قياس ترتيبها المحلي والعالمي، وقياس سلوك المستخدمين وكيفية تجاوبهم معها.