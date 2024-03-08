الوليد بن خالد البلطان يفوز بشخصية العام في الترفيه بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمقدمة من منظمة "مينالاك"

ويُعتبر أيضًا قائدًا اجتماعيًا ملتزمًا بنمو قطاع الترفيه، حيث استضاف الموردين المحليين والدوليين في مزرعته العائلية خلال معرض الترفيه السعودي، كما يخدم المحتاجين من خلال شركة "أقدر"، ويكرس وقته ومهاراته لإثراء سوق الترفيه من خلال إضافة العديد من الألقاب الرفيعة إلى محفظته المتنوعة، حيث تم انتخابه رئيسًا للجنة الوطنية للترفيه في اتحاد الغرف التجارية السعودية، وهو عضو في منظمة "مينالاك"، مجلس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للترفيه والجذب السياحي "منصة"، وعضو في لجنة الثقافة والترفيه في غرفة الرياض، وعضو في المجالس القطاعية للمهارات الثقافية والترفيهية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.