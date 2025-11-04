القيم تتوَّج روّادها.. جائزة محمد بن عبدالعزيز الجميح لتعزيز القيم تكرم الفائزين في النسخة الأولى

حيث فازت في مجال الكيانات، مسار جائزة المبادرات القيمية، شركة تبيان للتعليم بالمركز الأول تلتها جمعية طاقات الشباب في المركز الثاني، وجمعية غراس لتنمية الطفل في المركز الثالث، بينما جاءت شركة تكوين القيم في المركز الرابع، وهيئة تطوير منطقة عسير في المركز الخامس.