مدير تعليم الطائف يهنئ المعلمين والمعلمات الذين حصلوا على ترقيات

هنّأ المديرُ العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، المعلّمين والمعلّمات المترقّين في الإدارة، بمناسبة ترقيتهم إلى رتبة "معلم متقدم" و"معلم خبير"، مباركًا لجميع الزملاء والزميلات.