قصر الإليزيه.. ولي العهد يلتقي ماكرون مساء اليوم

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى باريس مساء أمس.
ومن المنتظر أن يلتقي سمو ولي العهد، اليوم، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه عند الـ 9:30 بتوقيت السعودية لبحث عدة قضايا مشتركة.
ووفق "الإخبارية" من المقرر مناقشة أهم الموضوعات على الساحة الدولية وفي مقدمتها آثار الحرب الروسية الأوكرانية على الملف الاقتصادي وإمدادات الطاقة.
وسيتم التطرق إلى الملف النووي الإيراني، ومعرفة إمكانيات التغيير والتركيز على مصالح المملكة فيما يتعلق بهذا الملف.
وسيتطرق الجانبان لتطورات المشهد في اليمن والممارسات التخريبية التي تمارسها المليشيا الحوثية، فضلاً عن التدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة.