"جدة الرقمية" تستقبل أكثرَ من "1.5" مليون زائر خلال العام 2023م

وأوضح وكيل الأمين للتحول الرقمي المهندس ياسر بن محمد الشريف، أن بوابة أمانة جدة تقدم عددًا إضافيًّا من الخدمات البلدية الرقمية التي يمكن تنفيذها بكل يسر ودون الحاجة لمراجعة الأمانة، في ظلّ التحديث والتطوير للأنظمة والخدمات الرقمية الخارجية للعملاء والمستفيدين، ضمن إطار برنامج التحول الوطني للقطاع البلدي بما يسهم في تحسين مستوى جودة الخدمات البلدية المقدّمة لسكان جدة، فضلًا عن تطوير بوابتها الرقمية الداخلية للموظّفين لضمان سرعة الوصول للمعلومات وإنجاز المهام.