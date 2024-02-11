"جدة الرقمية" تستقبل أكثرَ من "1.5" مليون زائر خلال العام 2023م
استقبلت بوابةُ أمانة محافظة جدة الرقمية أكثرَ من "1.503.392" زائرًا خلال العام الماضي 2023، وجرى إرسال ما يفوق الـ"1.882.833" مليون رسالة نصية للمستفيدين؛ وفقًا لتقريرٍ صادر عن وكالة التحول الرقمي بالأمانة.
وكشف التقرير عن بعض إحصائيات العام الماضي مسجّلًا نحوَ "1000" مشاركة واردة من الزوار، بجانب إجراء 2003 محادثات عبر خدمة الاتصال المباشر، واستقبال قرابة "3204" بلاغات للدعم الفني، فيما سجلت البوابة "40" طلبًا لمحطات الكهرباء.
وبيّن التقرير إجمالي الحسابات الجديدة المسجلة بالنفاذ الموحد، بواقع "41125" حسابًا، و"45.988" تحديثًا لبيانات الحساب، وسجلت بوابة أصدقاء أمانة جدة "37.390" متطوعًا، وأكثر من "55.144" ساعة تطوع.
وأوضح وكيل الأمين للتحول الرقمي المهندس ياسر بن محمد الشريف، أن بوابة أمانة جدة تقدم عددًا إضافيًّا من الخدمات البلدية الرقمية التي يمكن تنفيذها بكل يسر ودون الحاجة لمراجعة الأمانة، في ظلّ التحديث والتطوير للأنظمة والخدمات الرقمية الخارجية للعملاء والمستفيدين، ضمن إطار برنامج التحول الوطني للقطاع البلدي بما يسهم في تحسين مستوى جودة الخدمات البلدية المقدّمة لسكان جدة، فضلًا عن تطوير بوابتها الرقمية الداخلية للموظّفين لضمان سرعة الوصول للمعلومات وإنجاز المهام.