طقس نهاية الأسبوع.. الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة والغبار تطال 6 مناطق

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: (نجران، جازان، عسير)، والطريق الواصل بين الليث وجازان، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض، كما يُتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة) مصحوبة برياح نشطة؛ في حين يبقى الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية.