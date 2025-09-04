أودية عسير الخضراء.. جمال الطبيعة وسحر المكان

ويمثل وادي عقبة شعار أحد الممرات الطبيعية المدهشة التي تربط بين أبها وتهامة، حيث تتدفق المياه عبر منحدراته الجبلية في مشهد يأسر الأنظار، في حين يعد وادي بيشة من أكبر الأودية في المنطقة ممتدًا بين مساحات شاسعة تحفها مزارع النخيل والحبوب، فيما يحتفظ وادي تثليث بمكانته معلمًا طبيعيًا وزراعيًا بارزًا بفضل تنوعه البيئي وامتداده الواسع، ويأتي وادي ريم أحد أجمل الأودية التي تكتسي بالأشجار وتغدو وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والتصوير، إضافة إلى وادي الفيض الذي يتميز بغطاء نباتي متنوع وجداول مياه تتدفق عقب هطول الأمطار لتمنحه طابعًا ساحرًا.