الإعلان عن آلية اختيار المشاركين في أشواط سباقات كأس العلا للهجن 2024

وبيّنت اللجنة أن سباق كأس العلا للهجن؛ يهدف إلى تسليط الضوء على رياضة الهجن، وإظهار ارتباطها بمحافظة العلا منذ القدم، مع إبراز الاهتمام والتطور الذي تَحظى به رياضة الهجن، والتأكيد على القيمة الرياضية والتاريخية لهذه الرياضة في المملكة.