لقياس تطبيق المعايير.. "سباهي" ينفذ زيارات ميدانية للمستشفيات الموسمية في المشاعر

وتضمنت الزيارات الميدانية التأكد من الإجراءات الاحترازية لمكافحة العدوى ومواصفات غرف العزل وأنشطة برنامج السلامة الدوائية والسلامة من الإشعاع، مع ضمان اتباع المستشفيات لآلية موحدة في التعرف على المرضى أثناء تلقيهم الرعاية الصحية لمنع وقوع خطأ في التعامل مع الأشخاص أو المواقع أو الإجراءات.