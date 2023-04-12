1.6 مليون مستفيد من خدمات الإرشاد المكاني في المسجد الحرام خلال رمضان

وأكّد "السويهري" استفادة ما يزيد على (1,674,261) من خدمات الإرشاد المكاني باللغات العالمية، و(3,150,158) مستفيداً من الخدمات التطوعية، و(148,400) مستفيد من الكتيبات والمطويات التي تخدم القاصدين خلال الشهر الفضيل، كما استفاد (76,008) قاصدين من الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في المواقع المجهزة بخدمات تناسب احتياجاتهم، كذلك (112,666) مستفيداً من المعارض الرمضانية بالمسجد الحرام، و(100,364) مستفيداً من خدمات التطويف و(1,722,700) مستفيد من خدمات التوعية الرقمية، و(3,406,425) مستفيداً من خدمات التوعية الميدانية.