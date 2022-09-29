رابطة العالم الإسلامي تدين الهجمات الإيرانية التي استهدفت إقليم كردستان العراق

وأكد معاليه، باسم الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، التضامنَ الكاملَ مع العراق في وجه كل ما يهدِّد أمنَه واستقرارَه وسلامة أراضيه. كما تقدّم بخالص العزاء والمواساة للعراق العزيز، حكومةً وشعباً، ولذوي الضحايا، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، وسائلًا المولى القدير أن يحفظ العراق وشعبه من كل سوءٍ ومكروهٍ.