"التدريب التقني" يعتمد أكثر من 500 شهادة احترافية عبر بوابتها الإلكترونية

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة، فهد العتيبي، أن المؤسسة اعتمدت هذه الشهادات في 8 مجالات تدريبية تضم 34 تخصصًا فرعيًا, مشيرًا إلى أن هذا الاعتماد تم بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وتتولى الإدارة العامة للتدريب الإلكتروني بالمؤسسة الإشراف على تشغيل البوابة.