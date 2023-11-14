قبل شهرين من الموعد.. "أرامكو" تنتج أول غاز حبيس غير تقليدي من جنوب الغوار

وتعليقًا على ذلك، قال الرئيس للتنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية، ناصر النعيمي: "يُعد الإنتاج الأول للغاز الحبيس غير التقليدي من جنوب الغوار علامة فارقة توضح التقدم الحقيقي الذي تحرزه استراتيجيتنا للتوسع في إنتاج الغاز، والذي نعتقد أن له دورًا في تلبية احتياجات المملكة من الطاقة منخفضة الانبعاثات، ودعم النمو في قطاع المواد الكيميائية، ولا شك في أن القدرة على بدء الإنتاج قبل شهرين من الموعد المحدد، وبأقل من الميزانية المقررة، يُعد شهادة على التفاني الثابت لموظفينا، وتصميمهم على مواصلة تعزيز أعمالنا بقطاع التنقيب والإنتاج".