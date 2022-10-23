"القشقري": المواطن يشكو من أسعار المختبرات الطبية ولا بد من تدخل عاجل

يتلاعبون في الأسعار

ويضيف الكاتب: "وقد لاحظْتُ شيئًا قد يُثبت وجود تلاعب في أسعار المختبرات، إذ تتفاوت الأسعار في ارتفاعها بشكل كبير بين مختبر وآخر؛ في المستشفيات والعيادات الخاصّة، رغم نفس الفحوصات، ونفس طرق الفحص، ونفس الأجهزة والمواد المستخدمة في الفحص، ونفس مؤهّلات الأخصائيين والأخصّائيات في المختبرات، ونفس ساعات الدوام، ونفس مُدّة ظهور النتائج، ومع افتراض صحّة ودقّة الفحوصات في كلّ المختبرات، فلا يجوز أن يُقال إنّ الفحص في هذا المختبر أجود من الفحص في ذاك المختبر، ولذلك فهو أعلى سعرًا، والخلاصة هي أنّه يوجد تلاعب في الأسعار، وللمرضى آهات تصدر من غرفات المختبرات".