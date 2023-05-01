وفاة 6 أشقاء ونقل الوالدين مع 3 آخرين للعناية المركّزة عقب حادث مروري مفجع على طريق الطائف - الباحة

لقي 6 أشقاء مصرعهم ونُقل والداهم و3 أشقاء آخرين للعناية المركّزة في حالة خطرة عقب حادث مروري مفجع تعرّضت له أسرة على الطريق الذي يربط محافظة الطائف بمنطقة الباحة، وتُوفي كذلك قائد المركبة الثانية وهو في منتصف العقد السادس، فيما نجت طفلة واحدة في الرابعة من عمرها، حيث خرجت من الحادث -بفضل الله- دون إصابات.
وفي التفاصيل، التي يرويها لـ "سبق" محمد سالم الغامدي، قائلاً: أثناء عودة أُسرة شقيقي أحمد من المدينة المنوّرة للباحة، أمس الأول، وعند وصولها للطريق الرابط بين الباحة والطائف وقع حادث مروري أليم تُوفي فيه 6 أشقاء وشقيقتهم؛ أكبرهم في السابعة عشرة من عمرها وأصغرهم سنتان ونصف (ريم وسالم ومحمد وسعود ويحيى وحمدان).
ونُقل الأب والأم وابنتان (ريناد ومنيرة) وابن (سلطان) للعناية المركزة في مستشفيات الملك فيصل التخصصي بالطائف والملك عبدالعزيز التخصصي ومستشفى الأمير سلطان بالطائف.
وأضاف الغامدي "من فضل الله تمّّ خروج والدهم من العناية المركّزة للتنويم، نسأل الله لهم الشفاء جميعاً وللمتوفين الرحمة والمغفرة.
وأوضح الغامدي "تمّت الصلاة على 6 من أفراد أسرتنا سوياً في صلاة العصر أمس، ودفنهم بمحافظة الطائف.