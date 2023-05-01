وفاة 6 أشقاء ونقل الوالدين مع 3 آخرين للعناية المركّزة عقب حادث مروري مفجع على طريق الطائف - الباحة

وفي التفاصيل، التي يرويها لـ "سبق" محمد سالم الغامدي، قائلاً: أثناء عودة أُسرة شقيقي أحمد من المدينة المنوّرة للباحة، أمس الأول، وعند وصولها للطريق الرابط بين الباحة والطائف وقع حادث مروري أليم تُوفي فيه 6 أشقاء وشقيقتهم؛ أكبرهم في السابعة عشرة من عمرها وأصغرهم سنتان ونصف (ريم وسالم ومحمد وسعود ويحيى وحمدان).