المجلس الصحي السعودي يوافق على آلية التعامل مع حالات العنف والإيذاء والإهمال في المنشآت الصحية

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عددٍ من الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال، حيث استعرض المجلس عددًا من التقارير ومنها نظام التتبع الإلكتروني للدواء البشري (منصة رصد) تمهيدًا لقيام الجهات الصحية بمطابقة مخزون مستودعاتها من الأدوية مع نظام رصد بشكل كامل، لحوكمة سلسلة الإمداد الخاصة بالأدوية، وأهمية تحقيق الأمن الدوائي من خلال تعزيز توفير الأدوية، وضمان سلامتها ومحاربة الغش فيها.