قافلة "الصحة" تفوّج الحجاج المنومين من مستشفيات المدينة المنورة إلى المشاعر المقدسة

وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تجهيز القافلة من خلال منظومة صحية متكاملة تضم جميع القطاعات الصحية بإشراف وتنظيم المديرية العامة للشؤون الصحية بالمدينة المنورة، حيث جهز تجمع المدينة المنورة الصحي بمشاركة عدد من القطاعات الصحية، أسطولًا متكاملًا مكونًا من (24) سيارة إسعاف مزودة بكامل التجهيزات الطبية مع حضور فريق طبي متخصص مكون من (106) ممارسين متخصصين (أطباء وتمريض ومسعفين) إلى جانب 6 سيارات إسعاف متمركزة على طريق الهجرة بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، بالإضافة إلى سيارات الصيانة والورش المتنقلة والأوكسجين، وسيارات للمراقبة والتدخل السريع.