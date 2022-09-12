"الجيش السعودي في فلسطين".. 74 عاماً تروي قضية المملكة الأولى وأبطالها

وإذا كان الجيل الحاضر يرى الدعم السياسي والعون المادي والاستغاثي؛ فإن الأمس القريب يشهد على أن الجيش السعودي كان له إسهامه الميداني على ثرى فلسطين الحبيبة.

وفي كتاب "الجيش السعودي في فلسطين" للمؤلف صالح جمال الحريري الذي قامت "دارة الملك عبدالعزيز" بإعادة نشره ما يمكن أن يجسد الصورة ويعرض لمقالات شارحة وآثار لضباط سعوديين شاركوا في الدفاع عن فلسطين عام 1948.