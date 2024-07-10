ازدهار ثقافة الألعاب الإلكترونية في المملكة.. السعوديون في المرتبة الثانية عالميًّا

وكشف التقرير أن ثقافة الألعاب الإلكترونية تشهد ازدهارًا كبيرًا في السعودية، حيث يشارك أكثر من نصف سكان المملكة في لعب الفيديو، وتدعم هذه البيانات استراتيجية المملكة الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، التي تهدف إلى خلق وظائف جديدة والمساهمة بـ13 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.