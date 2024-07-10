ازدهار ثقافة الألعاب الإلكترونية في المملكة.. السعوديون في المرتبة الثانية عالميًّا

حققت المملكة المرتبة الثانية عالميًّا في متوسط الوقت اليومي الذي يقضيه الأفراد في لعب الفيديو، مما يشير إلى تحول كبير في الأنشطة الترفيهية، وفقًا لتقرير صادر عن منصة الألعاب الإلكترونية الأمريكية "موبايل بريمير ليج" (Mobile Premier League).
وكشف التقرير أن ثقافة الألعاب الإلكترونية تشهد ازدهارًا كبيرًا في السعودية، حيث يشارك أكثر من نصف سكان المملكة في لعب الفيديو، وتدعم هذه البيانات استراتيجية المملكة الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، التي تهدف إلى خلق وظائف جديدة والمساهمة بـ13 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
واحتلت مصر المرتبة الأولى عالميًّا في متوسط الوقت اليومي للعب الفيديو، حيث تشهد ثقافة الألعاب هناك نموًّا سريعًا بفضل الطبقة المتوسطة المتزايدة وزيادة الوصول إلى الإنترنت.
ويشهد الاهتمام بالألعاب الافتراضية ازديادًا بفضل التقدم التكنولوجي، إلى جانب زيادة المحتوى باللغة العربية لتلبية احتياجات الجمهور المحلي.