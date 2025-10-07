هبّت نسمات المدينة المنورة.. دفء الروح يلتقي بجمال الشتاء في أطهر البقاع

وفي قلب المدينة المنورة، يتلألأ المسجد النبوي الشريف كأيقونة خالدة، يقصده الزوار من كل أرجاء العالم ليعيشوا لحظات من الطمأنينة والسكينة بين جنباته الطاهرة، فيما يشكل مسجد قباء –أول مسجد في الإسلام– محطةً لا تُنسى لعشّاق التاريخ الإسلامي الذين يحرصون على الصلاة فيه واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم.