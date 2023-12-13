محليات

المخدرات تطيح بمخالف لنظام أمن الحدود بالباحة لترويجه الإمفيتامين المخدر

تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة
المخدرات تطيح بمخالف لنظام أمن الحدود بالباحة لترويجه الإمفيتامين المخدر

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة الباحة، لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

مكافحة المخدرات
الإمفيتامين

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