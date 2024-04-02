"خله يبكي ولا تبكي عليه".. الألعاب النارية بين فرحة الأطفال وتحذير الأطباء

من جهة أخرى، يواصل الدفاع المدني تحذيراته باستمرار من مخاطر الألعاب النارية والمفرقعات؛ لما لها من مخاطر محتملة على مستخدميها، سواء في المنازل، أو الاستراحات، أو الأماكن العامة.