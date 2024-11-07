"طيران الرياض" تخطط لشراء طائرات جديدة من طراز 777X و A350-1000 بحلول 2025

تخطط شركة طيران "الرياض" السعودية لشراء طائرات عريضة البدن أخرى، وتأمل الانتهاء من ذلك بحلول عام 2025.
ووفقاً لموقع"avsn" المتخصصة في أخبار الطيران، فإن الشركة السعودية تدرس إما طائرة بوينج "777X" أو إيرباص "A350-1000"، ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأن اختيار الطائرات في الربع الأول أو الثاني من عام 2025.
وتسير شركة طيران "الرياض" وفق جدول زمني، يتوقع أن يشهد بدء العمليات في النصف الثاني من العام المقبل.
وفي أكتوبر الماضي أعلنت الشركة عن طلب ثابت لطائرات ضيقة البدن لتكملة الطائرات ذات الممرين، كما قدمت طلباً لشراء 60 طائرة من عائلة إيرباص "A321neo"، وتم توقيع الاتفاقية في مبادرة الاستثمار المستقبلي (FII) في الرياض الأسبوع الماضي.