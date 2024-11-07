"طيران الرياض" تخطط لشراء طائرات جديدة من طراز 777X و A350-1000 بحلول 2025

ووفقاً لموقع"avsn" المتخصصة في أخبار الطيران، فإن الشركة السعودية تدرس إما طائرة بوينج "777X" أو إيرباص "A350-1000"، ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأن اختيار الطائرات في الربع الأول أو الثاني من عام 2025.