عميد مدرجات كرة القدم السعودية "الموركي" يُجري جراحة ناجحة بمكة المكرمة

بدوره عبّر رئيس رابطة مشجعي نادي الوحدة والمنتخب السعودي عاطي الموركي من داخل قسم التنويم، عن شكره وامتنانه لـ"سبق" على الزيارة والاطمئنان على صحته، مقدمًا شكره وتقديره لكل من زاره وتواصل معه، وعلى رأسهم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، الذي كان لتواصله الدور الكبير في التخفيف من أثر الحادث الذي تعرض له؛ مؤكدًا أنه بخير وبصحة وينتظر الخروج من المستشفى بعد استكمال علاجه.