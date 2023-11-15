عميد مدرجات كرة القدم السعودية "الموركي" يُجري جراحة ناجحة بمكة المكرمة

أجرى عميد مدرجات كرة القدم السعودية رئيس رابطة مشجعي الوحدة والمنتخب، عاطي بن عطية الموركي، عملية جراحية في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، تكللت بالنجاح -ولله الحمد- عقب الحادث المروري الذي تعرض له الأحد الماضي.
وقامت "سبق" ظهر اليوم الأربعاء، بزيارة إلى "الموركي" عقب إجرائه للعملية في مستشفى النور التخصصي بمكة، بعد تعرضه لإصابة في الحاجب الأيسر، وكسر في قدمه اليمنى.
وطمأن الطاقم الطبي -بقيادة مدير المستشفى الدكتور عبدالله القحطاني الذي رافق "سبق" خلال الزيارة- الجميعَ على حالة "عاطي الموركي"، وأكد أنه يتمتع بصحة وعافية بعد إجراء العملية التي تكللت بالنجاح.
بدوره عبّر رئيس رابطة مشجعي نادي الوحدة والمنتخب السعودي عاطي الموركي من داخل قسم التنويم، عن شكره وامتنانه لـ"سبق" على الزيارة والاطمئنان على صحته، مقدمًا شكره وتقديره لكل من زاره وتواصل معه، وعلى رأسهم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، الذي كان لتواصله الدور الكبير في التخفيف من أثر الحادث الذي تعرض له؛ مؤكدًا أنه بخير وبصحة وينتظر الخروج من المستشفى بعد استكمال علاجه.