وزير الداخلية: الخبرات التراكمية والتوظيف الأمثل للتقنية أسهم في تحقيق حج آمن وتجربة ثرية

نقل وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وتهنئتهما للمشاركين في تنفيذ خطة أمن الحج من منسوبي وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة، والجهات العسكرية المساندة من وزارة الحرس الوطني، ووزارة الدفاع، ورئاسة الاستخبارات العامة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، واعتزازهما وتقديرهما -حفظهما الله- بتحقيق أهداف الخطط الأمنية والتنظيمية التي أسهمت -بتوفيق الله- في نجاح مهمة حج هذا العام 1445هـ والمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.
جاء ذلك خلال لقائه في مبنى الوزارة بمكة المكرمة كبار مسؤولي الوزارة وقادة القطاعات الأمنية وقادة قوات أمن الحج والقوات المساندة من القطاعات والجهات العسكرية والأمنية.
وأكد وزير الداخلية في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أن الخبرات التراكمية والقدرات البشرية المؤهلة، والتوظيف الأمثل للتقنية مع التخطيط الاستراتيجي أدى بتوفيق الله إلى تحقيق حج آمن وتجربة ثرية يعيشها الحاج في هذه الرحلة الإيمانية.
وثمّن الجهود التي بذلتها القطاعات الأمنية والعسكرية المشاركة في حج هذا العام والتزامهم التام بالخطط المعتمدة، موجهًا بنقل تحياته لجميع المشاركين في حج هذا العام من القطاعات العسكرية والأمنية.
وكان مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، قد ألقى كلمة أكد فيها أن قوات أمن الحج تواصل تنفيذ خطط أمن الحج وخطة حفظ النظام وسط تكامل بين الجهات المشاركة كافة، وباستخدام كل الممكنات من وسائل التقنيات الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي والقدرات البشرية والآلية.
وبيّن أن قوات أمن الحج مستمرة في متابعة تنفيذ الخطط الأمنية والتنظيمية حتى استكمال أعمال الحج وعودة حجاج بيت الله الحرام إلى بلدانهم سالمين غانمين.