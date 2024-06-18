وزير الداخلية: الخبرات التراكمية والتوظيف الأمثل للتقنية أسهم في تحقيق حج آمن وتجربة ثرية

نقل وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وتهنئتهما للمشاركين في تنفيذ خطة أمن الحج من منسوبي وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة، والجهات العسكرية المساندة من وزارة الحرس الوطني، ووزارة الدفاع، ورئاسة الاستخبارات العامة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، واعتزازهما وتقديرهما -حفظهما الله- بتحقيق أهداف الخطط الأمنية والتنظيمية التي أسهمت -بتوفيق الله- في نجاح مهمة حج هذا العام 1445هـ والمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.