لتحفيز فرص الشراكات.. "هيئة الاتصالات" تنضمّ لتحالف الاستدامة الرقمية مع الاتحاد الدولي للاتصالات

وتنظم الهيئة، على هامش أعمال فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28)، جلسة حوارية بعنوان "الاقتصاد الدائري" حول جهود المملكة في قيادة الاستدامة الرقمية، بمشاركة نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات توماس لمانوسكاس، وممثلين من الدول المستفيدة من مبادرة "تطوير التنظيمات الدولية للنفايات الإلكترونية" التي أطلقتها المملكة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، لتطبيق التنظيمات في دول زامبيا ورواندا وباراغواي، والتي ستسهم في تقديم حلول ابتكارية تنظيمية للتحديات التي تواجه معالجة النفايات الإلكترونية عالمياً، ورفع الوعي بين المنظمين وأصحاب الصناعات بشأن الدور المهم لتنظيمات الاقتصاد الدائري للحد من النفايات الإلكترونية.