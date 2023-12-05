مشاركة ولي العهد في الدورة الـ44 لمجلس التعاون يعزز فرص السلام بالملف الفلسطيني

وتتوزع الجهود السعودية المبذولة لوقف الحرب في غزة بين أكثر من مسار، حيث سبق للمملكة أن تمكنت من استضافة أعمال القمة العربية والقمة الإسلامية في مكون واحد، دعا إلى ضرورة تكثيف جهود الدول، وتنسيق الأدوار بينهم، من أجل إيجاد وسائل للضغط على الدول المعنية، لإيقاف هذه الحرب، في مشهد أكد ثقل المملكة، وعلاقاتها القوية، وإمكاناتها الكبيرة في الجمع بين مكون القمة العربية، ومكون القمة الإسلامية في قمة واحدة.