"السويلم": تشريعات "الملكية الفكرية" المتعلقة بالذكاء الاصطناعي لا تزال محل نقاش عالمياً

وعلق في معرض لقائه بالمنتدى السعودي للإعلام: نحن في السعودية ننظر إلى الموضوع من ثلاث زوايا: الزاوية الأولى الذكاء الاصطناعي كمنتج عبارة عن برامج تطبيقات حاسب آلي وهذه التطبيقات نتعامل معها على أنها قابلة للتسجيل والحماية، على اعتبار أنها جزء من حقوق الملكية الفكرية، وننظر للذكاء الاصطناعي على اعتبار أنه مستخدم منتج فالذكاء الاصطناعي اليوم يقرأ ويتعلم وينتج، وأيضاً له منتجات وهذه المنتجات قد تكون قابلة للتسجيل والحماية، ولذلك فإن الذكاء الاصطناعي وبراءة الاختراع هي واحدة من أكبر الأسئلة اليوم في الهيئة السعودية للملكية الفكرية.