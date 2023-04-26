"القنصل الباكستاني بجدة" يثمّن جهود قيادة المملكة في إجلاء رعايا بلده من السودان

أعرب القنصل العام الباكستاني في جدة خالد مجيد، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على دعمهما المستمر لباكستان في أوقات الحاجة؛ مشيدًا بما قدّمته المملكة العربية من إجلاء رعايا الدول ومن بينها باكستان.
وقال "مجيد": وصلت اليوم المجموعة الأولى المكونة من 37 باكستانيًّا، من إجمالي 700 باكستاني عالقين في السودان، إلى قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة، بمساعدة حكومة المملكة العربية السعودية؛ حيث تم إجلاؤهم من الخرطوم إلى ميناء سواكن، ونقلهم إلى جدة في رحلتهم إلى باكستان.
وقال: وفّرت الحكومة السعودية لهم الإقامة في جدة، ومن المتوقع أن تغادر المجموعة متوجهة إلى باكستان في غضون يوم أو يومين.
وأشار "مجيد" إلى أن القنصلية العامة الباكستانية في جدة تعمل عن كثب مع الحكومة السعودية، لضمان العودة الآمنة لجميع الباكستانيين الذين تقطعت بهم السبل في السودان، ويأتي هذا التطور كإغاثة لعائلات الباكستانيين الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر عودة أحبائهم إلى ديارهم.
وأكدت القنصلية العامة الباكستانية في جدة لأسر الباكستانيين المنكوبين في السودان، أن كل الجهود تُبذَل لإعادتهم إلى ديارهم بأمان وفي أسرع وقت ممكن بجهود من المملكة العربية السعودية.