"القنصل الباكستاني بجدة" يثمّن جهود قيادة المملكة في إجلاء رعايا بلده من السودان

وقال "مجيد": وصلت اليوم المجموعة الأولى المكونة من 37 باكستانيًّا، من إجمالي 700 باكستاني عالقين في السودان، إلى قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة، بمساعدة حكومة المملكة العربية السعودية؛ حيث تم إجلاؤهم من الخرطوم إلى ميناء سواكن، ونقلهم إلى جدة في رحلتهم إلى باكستان.