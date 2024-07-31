"المنديل الكشفي".. "كشافة المملكة" تشارك غدًا في الاحتفاء باليوم العالمي

وترجع فكرة إحياء هذا اليوم إلى دعوة أطلقتها كشافة النمسا، بمناسبة المئوية الكشفية العالمية عام 2007؛ لتشجيع العمل الكشفي في مختلف المجتمعات، أما فكرة "المنديل" فتعود إلى تاريخ بداية الحركة؛ حيث اختار مؤسسها "المنديل المثلث" كرمز للكشافين يربطوه حول أعناقهم، ليستفيدوا منه في العديد من المهام ومن بينها الإسعافات الأولية.