"المنديل الكشفي".. "كشافة المملكة" تشارك غدًا في الاحتفاء باليوم العالمي
تُشارك جمعية الكشافة العربية السعودية، غدًا الخميس، في الاحتفاء باليوم العالمي لـ "المنديل الكشفي".
وتصادف هذه المناسبة أول أغسطس من كل عام؛ في حين يرتدي جميع الكشافين حول العالم الحاليين والقدماء المنديل الرسمي لجمعياتهم الوطنية.
وقال نائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالرحمن المديرس: إن هذه المناسبة فرصة لإظهار الحركة الكشفية كحركة راسخة ومنتشرة حول العالم، إضافة إلى تحقيق ما يتعارفون عليه داخل الحياة الكشفية بـ"كشاف يوم.. كشاف دوم"؛ حيث يعملون جميعًا على إيصال صورة أوسع لتلك الحركة التي بدأت عام 1907م.
وأضاف "المديرس": إن القيادات الكشفية السعودية، خصوصًا القائمين على الوحدات الكشفية في مختلف المراحل (البراعم والأشبال والكشافة) يدركون أهمية هذه المناسبة في تفعيل المنهج الكشفي الذي يُربي الناشئة على قوة الإرادة والإيثار، وكذلك الاستفادة منه في إحداث وتغيير سلوكيات الأفراد إلى الأفضل، وأن يجعلهم قادرين على مواجهة الحياة.
وترجع فكرة إحياء هذا اليوم إلى دعوة أطلقتها كشافة النمسا، بمناسبة المئوية الكشفية العالمية عام 2007؛ لتشجيع العمل الكشفي في مختلف المجتمعات، أما فكرة "المنديل" فتعود إلى تاريخ بداية الحركة؛ حيث اختار مؤسسها "المنديل المثلث" كرمز للكشافين يربطوه حول أعناقهم، ليستفيدوا منه في العديد من المهام ومن بينها الإسعافات الأولية.
وينظم ما يسمى بحفل القبول للكشاف، قبل أن يرتدي المنديل؛ إذ يقطع الكشاف على نفسه وعدًا أمام مجموعة من الأقران يتعهّد فيه بالتزامه الشخصي ببذل قصارى جهده للتقيد بمجموعة من القواعد السلوكية في حياته.